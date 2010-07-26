Українці хочуть через суд добитися компенсації від AirBaltic

Троє громадян України планують через суд добиватися компенсації від латвійської авіакомпанії AirBaltic за відміну рейсу.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив українець, котрий минулої п’ятниці мав летіти з іспанської Барселони до Риги, а звідти до Києва. Співрозмовник агентства відзначив, що представники латвійської low-cost не поінформували пасажирів про планований наступний виліт.

«Рейс затримували на 5 годин через поломку деталей літака. AirBaltic начебто погодився вислати новий літак. У 19.30 нам сказали забирати багаж, літак розвернувся та полетів кудись порожнім», - відзначив він.

«При нас робітники летовища дзвонили AirBaltic, але ніхто не відповідав. На летовищі нам відкрито сказали, що вас „кинули”, і ми подумаємо, як вам допомогти”, - додав він.

За словами українця, їм вдалося вилетіли з Барселони лише через 27 годин, але через запізнення вони втратили квиток на дорогу з Києва в Запоріжжя.

Крім цього, їм довелося самостійно оплачувати трансфер з летовища до готелю.

Пасажир рейсу, яким мало вилетіти близько 200 людей, відзначив, що сьогодні представники київського офісу компанії на його дзвінок повідомили, що всі скарги приймаються виключно електронною поштою на адресу головного офісу в Ризі.

Інформацію про задоволення чи відхилення скарги, згідно з автоматичною відповіддю, яку відправив сервер компанії, вони зможуть отримати лише через місяць.

Українець назвав скандальним такий підхід компанії, зауваживши, що в суд планують подати також інші пасажири, серед яких громадяни Росії.

«У випадку відмови (надати компенсацію), будемо готувати спільний позов в Європейський суд», - відзначив він.

Довідка УНІАН. Створена в 1995 році AirBaltic corporation в минулому році перевезла 2,76 млн. пасажирів.

Компанія, контрольний пакет якої належить латвійському уряду, виконує рейси на близько 90 маршрутах.

В Україні компанія здійснює рейси до Києва, Одеси та Сімферополя.