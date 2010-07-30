«Нова» збільшила продажі бутильованої води

Компанія «Нова», оператор на ринку доставки води додому і в офіси, за підсумками першого півріччя 2010 р. збільшила продажі бутильованої води (у тарі місткістю 18,9 л) на 16% проти аналогічного періоду 2009 р. - до понад 27 млн. л.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що з початку поточного року кількість клієнтів компанії «Нова» збільшилася до 34,7 тисяч – частки корпоративних клієнтів і домогосподарств в клієнтській базі компанії складають 47% і 53%, відповідно. При цьому підприємства забезпечують майже 70% продажів компанії.

У компанії додали, що відновлення попиту на послугу доставки води додому і в офіси, яке спостерігається з першого кварталу 2010 року, а також результати досліджень смаків споживачів станом на кінець 2009 р., дають підстави зробити оптимістичний прогноз щодо розвитку ринку до кінця року. Компанія «Нова» оцінює, що ринок HOD (доставки води додому і в офіси) в Україні в поточному році вийде на обсяги 2008 року.

Довідка УНІАН. Компанія «Нова» - національний оператор ринку доставки питної води додому і в офіси. Входить до складу холдингу IDS Group. У портфелі брендів компанії - вода ТМ «Аляска» і ТМ «Старий Миргород». Сьогодні компанія забезпечує повний цикл виробництва і доставки води у великій тарі місткістю 18,9 л. Компанія «Нова» видобуває і розливає воду на трьох заводах України - Моршинському заводі мінеральних вод (Львівська обл.), Миргородському заводі мінеральних вод (Полтавська обл.), заводі «Нова.Ком» (Гола Пристань Херсонської обл.).