У Чернівецькій області на весіллі отруїлися 12 осіб

У Чернівецькій області госпіталізовано 12 осіб, які отруїлися на весіллі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 4-6 серпня до інфекційних відділень Чернівецької обласної та дитячої клінічної лікарень з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 12 осіб, у тому числі троє дітей (мешканці с. Магала Новоселицького району), які 2 серпня у с. Мамаївці Кіцьманського району в кафе-барі святкували весілля та наступного дня вживали в їжу залишки харчів. Всього на святкуванні було 180 осіб.

Госпіталізовані перебувають у середньому та легкому ступенях важкості.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. За результатами досліджень у двох хворих виділено сальмонельоз.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Чернівецькій області.