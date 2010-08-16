Полтавська ОДА підписала меморандум про неподорожчання хліба

Голова облдержадміністрації Олександр УДОВІЧЕНКО та керівник ТОВ „Хлібокомбінат „Кулиничевський” Володимир МИСИК підписали меморандум щодо стабілізації цінової ситуації на соціальні сорти хліба.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Полтавської ОДА.

За повідомленням, впродовж маркетингового року згідно з умовами підписаного меморандуму хлібокомбінат „Кулиничевський” зобов’язується без підвищення ціни випікати соціальні сорти хліба, а також придбати 20 тисяч тонн зерна у сільгоспвиробників області за ціною 1300 гривень, які увійдуть до регіонального резерву і зберігатимуться на підприємствах Держрезерву зерна в області.

Голова облдержадміністрації Олександр УДОВІЧЕНКО відзначив, що хлібокомбінат „Кулиничевський” перший із хлібопідприємств, які працюють на території області, відгукнувся на пропозицію облдержадміністрації щодо підписання меморандуму. Водночас, він переконаний, що хлібокомбінати Полтавщини заготовлять необхідний для області резерв зерна. Нагадаємо, він становить 60 тисяч тонн продовольчої пшениці.

Олександр УДОВІЧЕНКО також відзначив, що цього року аграрії області зібрали 1 млн. 256 тисяч тонн ранніх зернових, з них 710 тисяч тонн пшениці, 80 відсотків якої є продовольчою.