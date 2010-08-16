“Сірі” мобільні відключатимуть з осені

Українські оператори мобільного зв`язку практично готові приступити до відключення мобільних телефонів, IMEI-коди яких занесені до „сірого” і „чорного” списків.

Про це УНІАН повідомили в Українському державному центрі радіочастот (УДЦР).

За словами начальника УДЦР Павла СЛОБОДЯНЮКА, до початку процесу відключення „сірих” мобільних телефонів і тих телефонів, які вже знаходяться у „чорному” списку, залишилося зовсім небагато часу, - це відбудеться восени 2010 року.

За його даними, вже чотири з п`яти українських операторів мобільного зв`язку стандарту GSM встановили устаткування, що дозволяє здійснювати відключення від мережі мобільних терміналів, IMEI-коди яких не потрапили в „білий” список бази даних, яку веде УДЦР.

«Відключення телефонів невідомого походження і тих, які були вкрадені або втрачені власниками, почнеться відразу після завершення на лаштування необхідного устаткування п`ятим оператором», - повідомив П.СЛОБОДЯНЮК.

Як відомо, процедура відключення передбачає спочатку відправку власникам телефонів, занесених у „сірий” список (тобто телефонів, IMEI-коди яких не числяться серед легально ввезених в Україну і не занесені до «чорного» списку) SMS-повідомлень з попередженням про дату відключення. Якщо протягом 90 днів з дати отримання абонент не зможе підтвердити в УДЦР легальність походження мобільного терміналу, цей апарат буде відключений.

Такі списки УДЦР постійно оновлюються, а так званий „чорний” список формуватиметься з IMEI-кодів телефонів, які не обслуговуватимуться (до них відносяться вкрадені, загублені й ін. категорії телефонів нелегального походження).

Як повідомили в УДЦР, сьогодні спільно з Міністерством внутрішніх справ України відпрацьовується юридична процедура внесення ідентифікаційних IMEI-кодів мобільних терміналів у „чорний” список. Зокрема, необхідно, окрім заяви власника апарату, наприклад про викрадання телефону, розробити механізм його внесення до цього списку.

Як повідомляв УНІАН, станом на серпень 2010 року УДЦР надав дозволи на ввезення в країну 5,5 млн. одиниць термінального устаткування мереж стільникового зв`язку (в основному мобільних телефонів). Крім того, станом на червень 2010 року до бази даних IMEI-кодів мобільних терміналів було внесено майже 88 мільйонів ідентифікаційних номерів апаратів стільникового зв`язку.