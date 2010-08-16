Мінекономіки прогнозує стабільні ціни на цукор

Міністерство економіки України прогнозує стабільність цін на цукор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра економіки України Михайло РУСИНСЬКИЙ.

«Підстав для зростання цін на цукор немає», – сказав він.

М.РУСИНСЬКИЙ повідомив, що стабільність цінової ситуації на ринку цукру забезпечується низкою чинників, зокрема зниженням цін на цей продукт на зовнішніх ринках на тлі позитивної інформації про погодні умови в країнах – виробниках цукрової тростини, в першу чергу в Індії.

Крім того, заступник міністра повідомив, що Міжнародна організація виробників цукру прогнозує перевиробництво цукру в 2010-2011 маркетинговому році (МР, вересень 2010 – серпень 2011 рр.), зазначивши, що пропозиція цукру перевищить попит на нього на 9%.

Також, за словами М.РУСИНСЬКОГО, в Україні на 1 серпня перехідні залишки цукру становили 437 тис. тонн при середньомісячному споживанні у літній період 150-170 тис. тонн. Він зазначив, що такий об`єм повністю забезпечує потребу споживачів на три місяці. «До початку переробки цукрового буряка залишків вистачить», – сказав він.

Посилаючись на дані Національної асоціації цукровиробників України, М.РУСИНСЬКИЙ повідомив, що на сьогодні відпускні ціни на цукор становлять 6,3-7,35 грн. за кілограм.

При цьому він додав, посилаючись на дані Мінагрополітики, що виробництво цукрового буряка в Україні цього року очікується на рівні 16,4 млн. тонн, що дозволить виробити 2,1 млн. тонн цукру і повністю забезпечити потребу внутрішнього ринку в цьому продукті.