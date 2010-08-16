У Тернополі 70% житлових будинків підготували до зими

У Тернополі 70% житлових будинків уже підготовлено до зими.

Про це кореспонденту УНІАН заявив начальник Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради Олег СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його даними, готовність покрівель становить 56,4%, роботи із ремонту і заміни вхідних дверей у під’їздах виконано на 99%.

«Загальний стан будинків відображатимуть відповідні паспорти, які цього року ми заведемо на кожен житловий будинок. У документі зазначатимуться усі технічні характеристики - від стану покрівлі до рівня утеплення будинку», - зауважив О.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Окрім цього, у Тернополі із 38 обігріваючих об’єктів (34 котельні і 4 паливних) до зими уже підготовлено 33. Відремонтовано 1,1 км тепломереж, при цьому 800 м теплотраси замінено понаднормово. В міській раді запевнили, що усі заплановані роботи здійснюються за графіком, і теплопостачальні підприємства будуть вчасно підготовлені до зими.