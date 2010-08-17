Хмельницький губернатор не виключає підвищення цін на хліб

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА не бачить підстав для зростання в області цін на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час прямої телефонної лінії.

“Будь-яких передумов, щоб зростала вартість хліба, немає. Є проблема приватних структур, які забезпечують регіон хлібобулочними виробами. Деякі з них на власний розсуд ставлять розцінки на хліб”, - пояснив губернатор.

В.ЯДУХА поінформував, що у двох районах – Волочиському і Кам’янець-Подільському – підвищилася вартість хліба на 40 копійок.

“При облдержадміністрації створено комісію, яка відслідковуватиме дотримання цінової політики у хлібопекарській галузі”, - зазначив він.

Водночас губернатор не виключає мінімальних змін цін на хліб.

“Товаровиробники можуть відкоригувати ціну на хліб з огляду на здороження природного газу та зростання закупівельної ціни на зерно. Адміністрація попередньо домовилася про недопущення подорожчання хліба з найбільшим хлібопекарським підприємством краю ТОВ “Стіомі-Холдинг”, яке на 65% покриває область”, - резюмував керівник ОДА.