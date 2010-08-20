Україні прогнозують зниження рівня життя

Україну чекає дефолт і погіршення рівня життя населення. Таку думку в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы" висловив відомий російський економіст, президент компанії "Неокон" Михайло ХАЗІН.

За його словами, падіння рівня життя в Україні неминуче. Це станеться або в результаті радикальних реформ, які проводяться новою владою, або внаслідок дефолта, вважає експерт.

Він нагадав, що в 1998 році те ж саме сталося в Росії. "Ми були готові будь-якою ціною підтримувати життєвий рівень населення, незважаючи на те, що під це об`єктивного ресурсу немає. Україна сьогодні знаходиться в такій же ситуації", - цитує економіста РБК.

Економічна ситуація в Україні, за словами М.ХАЗІНА, плачевна через накопичені внутрішні і зовнішні фінансові зобов`язання. "Одне з двох: або буде дефолт у тому чи іншому вигляді, адже накопичені за попередні роки зобов`язання нікуди не поділися, або треба ще щось робити радикальне", - вважає економіст.

За його словами, всі країни в світі діляться на ті, в яких усвідомили, що рівень життя населення неможливо підтримувати на тому рівні, до якого звикло населення, і ті, де усвідомлення поки не відбулося. У Росії це усвідомлення під час дефолту 1998 року відбулося, а в Україні поки що ні, вважає він.

У зв`язку з цим М.ХАЗІН закликав українську владу пояснювати населенню необхідність непопулярних заходів. Український уряд, вважає економіст, "має сказати населенню: друзі, жити буде гірше, пенсії будуть нижчі тощо". Керівництво України чекають дуже серйозні рішення. "За якимись своїми зобов`язаннями можна оголосити дефолт, сказати: ми не можемо платити - все, крапка ", - додав М.ХАЗІН.