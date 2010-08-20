У Хмельницькій області працевлаштували 21 тис. безробітних

За січень-червень 2010 р. за сприяння державної служби зайнятості Хмельницької області працевлаштовано 21,6 тис. осіб, що на 2,3% більше, ніж за відповідний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в області.

За даними облстату, рівень зареєстрованого безробіття в області становив 1,8% постійного населення у працездатному віці, що на 0,8 п.п. менше, ніж рік тому.

За повідомленнями підприємств, установ і організацій, на 1 серпня 2010 р. було 0,5 тис. вільних робочих місць і вакантних посад, що на 16% менше, ніж на відповідну дату минулого року. Навантаження на одне вільне місце становило 31 особу і проти 1 серпня 2009 г зменшилося на 16,2%.

Середній розмір допомоги безробітним у липні 2010 р. порівняно з відповідним місяцем минулого року зріс на 18,9% і становив 651,16 грн.

На 1 серпня 2010 р. у державній службі зайнятості області на обліку перебувало 14,5 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, з яких 14 тис. мали офіційний статус безробітних.