На Прикарпатті населення стало купувати більше товарів
14:31, 27 серпня 2010Права споживачів
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За січень–липень цього через торгову мережу населенню Івано-Франківської області продано товарів на 6,9 млрд. грн., що у порівнянних цінах на 1% більше, ніж за відповідний період минулого року (по Україні – на 4% більше, ніж за аналогічний період торік).
Про це УНІАН повідомили в головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.
За темпом зростання (зменшення) обігу роздрібної торгівлі область посідає 21 місце серед 27 регіонів України.
У розрахунку на одну особу населення в середньому за місяць в області продавалось товарів на 714,3 грн., що на 18,2% менше аналогічного показника в середньому по Україні (16 місце серед регіонів).
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