На Прикарпатті зарплата зросла на 23,6%

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях області (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні п.р. становила 2 067 грн., що на 23,6% більше, ніж у липні 2009 р., але на 3,2% менше, ніж у червні п.р.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Зменшення заробітної плати відносно червня п.р. спостерігалось в освіті, сфері надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, лісовому господарстві та пов’язаних з ним послугах, діяльності пошти і зв’язку (на 0,5-20,1%), а серед видів промислової діяльності – у хімічному виробництві та виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 7,7-8%).

У решті видів діяльності заробітки працівників зросли на 0,7-22,7%.

Розмір заробітної плати у липні п.р. у 2,3 рази перевищив розміри законодавчо встановлених державних соціальних стандартів (мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум для працездатної особи – 888 грн.).

Розмір реальної заробітної плати у липні п.р. порівняно з червнем п.р. зменшився на 3,3%, а відносно липня 2009 р. збільшився на 16,3%. За січень-липень п.р. порівняно з відповідним періодом минулого року показник збільшився на 11,0%.