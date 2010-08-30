Треба заборонити уряду підвищувати ціни на газ та компослуги - Симоненко

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО пропонує Верховній Раді заборонити Кабінету міністрів підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги та ціни на газ для населення.

Відповідний проект постанови П.СИМОНЕНКО зареєстрував у парламенті.

Проектом постанови передбачається встановити, що житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію оплачуються населенням за цінами і тарифами, встановленими Кабінетом міністрів України, Національною комісією регулювання електроенергетики і органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, за станом на 1 серпня 2010 року.

Пропонується визначити, що витрати на оплату житлово-комунальних послуг, на оплату утримання житла, оплату користування житлом, житлового фонду, незалежно від форм власності, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива не можуть перевищувати 10 відсотків від середньомісячного сукупного доходу сім`ї.

Також передбачається вжити заходів щодо переведення об’єктів теплової генерації з газу на альтернативне паливо (вугілля, торф, біопаливо, солома тощо) та зафіксувати ціни на вугілля для населення станом на 1 серпня 2010 року.

Крім того, П.СИМОНЕНКО пропонує розглянути питання стосовно зменшення тарифів на електроенергію та інші комунальні послуги для населення, як компенсацію подорожчання газу, переведення розрахунку спожитого тепла кінцевих споживачів з принципу розрахунку за загальну площу (метри квадратні) на розрахунок теплової енергії (калорії), запровадження єдиної методики розрахунку тарифів на комунальні послуги (крім тарифів на електроенергію та газ).