Київський фунікулер закривають на ремонт
10:54, 30 серпня 2010Права споживачів
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Київський фунікулер тимчасово закривають для профілактичного ремонту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що розпорядження «Про регламентні і ремонтні роботи на фунікулері» підписав в. о. голови КМДА Олександр ПОПОВ.
Фунікулер не працюватиме з 1 вересня до 1 жовтня 2010 року, уточнили в КМДА.
Планові роботи на фунікулері має виконати впродовж місяця КП «Київпастранс». Мова йде про обстеження і профілактичний ремонт.
В КМДА зазначили, що регламентні і ремонтні роботи на фунікулері виконуються щороку для забезпечення його подальшої надійної експлуатації.
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