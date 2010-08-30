РФ перевірить українських виробників м'ясо-молочної продукції

Група ветеринарних інспекторів Федеральної служби з ветеринарного й фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) почала аудит українських виробників м`ясо-молочної продукції, зацікавлених у поставках тваринницької продукції до Росії.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Державного комітету ветеринарної медицини України Анатолій ОСАДЧИЙ.

За його словами, аудит триватиме з 30 серпня до 14 вересня.

Інспекторська група включає дев`ять ветеринарних фахівців, які будуть розділені на три групи. Кожна група зможе обстежувати по одному підприємству на день. У ході перевірок російських експертів супроводжуватимуть фахівці Держкомітету ветеринарної медицини України.

Перевірка пройде на 9 м`ясопереробних підприємствах України, заявлених Россільгоспнаглядом: ВАТ «Козятинський птахокомбінат» (Вінницька обл.), ТОВ ПКП «Прилуки-Агропереробкака» (Чернігівська обл.), ТОВ «Комплекс «Агромарс» (Київська обл.), ЗАТ «Ландгут Бройлер» (Донецька обл.), ЗАТ «Горлівський м`ясокомбінат» (Донецька обл.), ПАТ «Ватутінський м`ясокомбінат» (Черкаська обл.), ТОВ «Шепетівський м`ясокомбінат» (Хмельницька обл.), ПАТ «Тростянецький м`ясокомбінат» (Вінницька обл.), ТОВ «ВМП» «Пан Курчак» (Волинська обл.).