Повторного підвищення цін на газ для населення не буде

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО виключає повторне підвищення роздрібних цін на природний газ для населення.

Про це він сказав в інтерв`ю «5 каналу».

«Зараз у нас ціна для населення така ж, як і в Російській Федерації... Більше підвищувати ціну ми не збираємося», – сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО зазначив, що підвищення цін на газ для населення на 50% із серпня цього року було вимушеним кроком, зробленим у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики з 1 серпня 2010 року підвищила роздрібні ціни на природний газ для населення в середньому на 50% – до 72,54-295,41 коп./куб. м (із ПДВ).

Згідно з Меморандумом, підписаним між Кабінетом міністрів України і МВФ, із 1 квітня 2011 року заплановано повторне підвищення цін на газ для населення ще на 50%.