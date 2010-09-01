Реклама пива багатьох торгових марок є недобросовісною – Томенко

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що реклама пива багатьох торгових марок є недобросовісною і носить антисоціальний характер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, віце-спікер неодноразово висловлювався стосовно некоректності і незаконності змісту реклами пива, зокрема, на телебаченні. «На жаль, пивні та рекламні компанії у гонитві за грошима не реагують на подібні звернення», – відзначив М.ТОМЕНКО та повідомив, що не один раз він як народний депутат, громадські організації батьків та експерти зверталися щодо зупинення такого роду реклами, зокрема, реклами під гаслом «футбол без пива – не футбол».

М.ТОМЕНКО повідомив, що, незважаючи на численні звернення, цього так і не відбулося. Тому за дорученням Держспоживстандарту України Управління у справах захисту споживачів у місті Києві подало позов в Окружний адміністративний суд столиці щодо заборони і спростування даної реклами.

Віце-спікер також повідомив, що у відповідь на запит Управління у справах захисту споживачів у місті Києві ВГО «Всеукраїнська рекламна коаліція» подала експертний висновок, у якому зазначається, що використання у рекламі висловлювання «футбол без пива – не футбол» є рекламним перебільшенням і така інформація у рекламі здатна підірвати довіру суспільства до реклами.

Також, на думку М.ТОМЕНКА, твердження про те, що «футбол без пива – не футбол», безсумнівно, є і неточним, і недостовірним, і великим перебільшенням. «Водночас, провокуючи до постійного вживання пива під час перегляду футбольних матчів, воно може завдати шкоди тим споживачам реклами, які сприйматимуть його свідомо або навіть на підсвідомому рівні», - зазначив він.

«Звісно, якщо дивитися такий футбол, який демонструють більшість наших футбольних клубів, особливо на європейській арені, то можна зіронізувати, що такий український футбол без спиртного – не футбол», - пожартував М.ТОМЕНКО.

Водночас заступник голови ВР зазначив, що вважає боротьбу з недоброякісною рекламою алкоголю та пива шляхом судових позовів «правильною, але мало ефективною».

«Тому переконаний, що парламент зобов’язаний піти назустріч більшості громадян України й ухвалити законопроект про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами алкогольних напоїв та пива) (р.н.1014-2), поданий М.ТОМЕНКОМ та Андрієм ШЕВЧЕНКОМ, який забороняє рекламу горілчаних брендів та пряму рекламу пива», - наголосив віце-спікер.