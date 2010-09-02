Донецька залізниця боротиметься з безквитковими пасажирами

З 1 по 30 вересня 2010 року на Донецькій залізниці (ДЗ) пройде місячник з підвищення прибутковості від перевезення пасажирів в приміському сполученні та поліпшення санітарно-технічного стану рухомого складу.

Як повідомила УНІАН прес-служба ДЗ, в його рамках пройдуть рейди з виявлення безквиткових пасажирів, пасажирів з фальшивими проїзними документами і пасажирів пільгових категорій, які не мають відповідно оформлених проїзних документів.

З метою недопущення безквиткового проїзду контролюючі групи здійснюватимуть перевірку не тільки в потягах, але також під час посадки пасажирів на станціях і вокзалах.

У випадку відсутності проїзного документа пасажира висадять на найближчій станції.

Пасажирів інформують про проведення місячника через гучний зв`язок в електропоїздах приміського сполучення, за допомогою інформаційних стендів на вокзалах і через засоби масової інформації.

У прес-службі відзначили, що в 2010 році Донецька залізниця зберігає всі існуючі пільги на проїзд згідно з чинним законодавством. Представники пільгових категорій населення повинні оформляти проїзні документи в касах вокзалів і мати з собою документи, що підтверджують право на пільгу.