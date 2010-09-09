В Україні треба ввести ліцензування діяльності з імпорту «секонд-хенду»

В Україні необхідно ввести ліцензування діяльності з імпорту товарів категорії «секонд-хенд».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції президент Всеукраїнського об`єднання обласних організацій роботодавців легкої промисловості Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Якби було введене ліцензування для тих операторів, які займаються цим видом діяльності, якби ліцензія коштувала грошей, то, звичайно, це ніяк не вплинуло б на кількість операторів, які займаються ввезенням, але вони стали більш відповідально ставитись до того, що під виглядом «секонд-хенду» завозиться інший товар – регулярний або стоковий», – сказав він.

На думку О.СОКОЛОВСЬКОГО, порушення санітарних норм також могло б стати підставою для позбавлення ліцензії. Крім того, він висловиив сумнів щодо можливості введення заборони на ввезення в країну товарів «секонд-хенд».

Нагадаємо, із заявою про те, що заборона імпорту «секонд-хенду» передбачена в новому проекті Податкового кодексу, виступив голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

За словами О.СОКОЛОВСЬКОГО, однією з основних проблем в імпорті «секонд-хенду» є заниження інвойсової вартості. «Для держави це реальні втрати», – наголосив він.

Разом з тим, народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА стверджує, що проблема не в обсягах «секонд-хенду», що ввозиться в країну, а в тому, що він ввозиться під виглядом іншого товару. Також вона вважає, що заборона імпорту «секонд-хенду» не врятує легку промисловість країни, оскільки основним його конкурентом є Південно-Східна Азія.

За словами К.ЛЯПІНОЇ, обсяги «секонд-хенда», що ввозиться до України, збільшуються через те, що доходи українців знижуються, внаслідок чого зростає попит на дешевий одяг.

Крім того, вона відзначає, що не можна заборонити імпорт «секонд-хенду» в Податковому кодексі, це некоректно. «Податковий кодекс включає лише питання оподаткування, в ньому може йтися про підвищення мита. Але одночасно необхідно взяти до уваги те, що ми є членами СОТ, що передбачає деякі обмеження», – зазначила К.ЛЯПІНА.

Також О.СОКОЛОВСЬКИЙ розповів, що обсяг торгівлі в Україні одягом «секонд-хенд», не рахуючи взуття і шкіряних виробів, становить приблизно 50 млрд. грн. на рік, при цьому близько 90% продажу перебуває в тіні, а майже всі підприємства, що займаються продажем «секонд-хенду», працюють за спрощеною системою оподаткування.

Крім того, відзначає експерт, українським підприємцям не цікавий український «секонд-хенд», оскільки його необхідно оформляти офіційно, тоді як дешеві товари, наприклад, з Туреччини або Китаю можна імпортувати і реалізовувати за «сірими» схемами.