Азаров пропонує створювати державні запаси продовольства

Україна та її регіони мають створювати регіональні запаси продовольства і мережі оптових ринків для подолання ажіотажних сплесків попиту на продукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на нараді в Сімферополі з економічного розвитку Криму.

«Ми маємо навчитися прогнозувати і ефективно долати ажіотажні сплески на ринку продовольства», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, в Україні немає об`єктивних причин для підвищення цін, зокрема на гречку і картоплю.

«Для підвищення цін були об`єктивні обставини в Україні? Щодо гречки – жодних абсолютно, щодо картоплі – жодних абсолютно», - сказав прем`єр.

За його даними, Україна виробляє картоплі більше, ніж їй потрібно, а підвищення цін на цей продукт викликане чутками, які в основному йдуть з Києва.

«Ми завеземо до столиці картоплі стільки, що її нікуди буде дівати, і ціни підуть, звичайно, вниз», - сказав керівник Кабміну.

При цьому він заявив, що тривогу в українців викликала ситуація в сусідній Росії, де, на його думку, були об`єктивні причини для зростання цін на продукти.

«Але у нас такої ситуації немає», - сказав М.АЗАРОВ.