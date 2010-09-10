У Хмельницькій області подорожчали продукти переробки зернових

У Хмельницькій області в серпні найбільше подорожчали продукти переробки зернових (на 12,7%), цукор, соняшникова олія (3-7,7%), подешевшали овочі і фрукти - на 17,8% і 6,7% відповідно.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

За даними облстату, в цілому в порівнянні з попереднім місяцем в області на 1,3% подорожчали алкогольні напої і тютюнові вироби.

Підвищення цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 12,2% зумовлено, в першу чергу, подорожчанням природного газу в 1,5 разу. Крім того, на 3,9% зросла квартирна плата.

У сфері охорони здоров`я ціни підвищилися на 0,8%, в т.ч. на санаторно-курортні послуги - на 2,9%.

Зростання цін на транспорт на 0,6% відбувся за рахунок підвищення вартості пасажирських перевезень автодорожнім транспортом на 2,1%. При цьому паливо і масла подешевшали на 0,1%.

На 0,1-0,7% подешевшала аудіотехніка, фотоапаратура і устаткування для обробки інформації, телефонне устаткування, окремі види побутової техніки.

Довідка УНІАН. У серпні 2010 року індекс споживчих цін в Хмельницькій області склав 101,6%, з початку року - 104,2%.