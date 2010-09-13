Томенко виступає за розробку програм для розвитку фізкультури

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО виступає за розробку державних та регіональних програм побудови нової інфраструктури для розвитку масового спорту та фізичної культури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав під час участі у заходах, що проходили з нагоди Дня фізичної культури та спорту у Києві.

«Сьогодні треба констатувати, що в Україні необхідна розробка державних та регіональних програм побудови нової інфраструктури для розвитку масового спорту та фізичної культури», - відзначив віце-спікер. Як приклад М.ТОМЕНКО назвав місто Київ, де за останні чотири роки практично знищена інфраструктура спортивних об’єктів та майданчиків, що знаходилися у державній і комунальній власності.

Тому, на думку заступника голови ВР, для того, щоб повернути на належний рівень цю галузь, найближчі роки українському суспільству потрібно не раз на рік, а, як мінімум, 365 раз на рік відзначати День фізкультури та спорту.