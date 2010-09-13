«Укрпошта» хоче підвищити тарифи на універсальні поштові послуги

«Укрпошта» ініціювала підвищення тарифів на універсальні поштові послуги на 20% з 1 січня 2011 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив генеральний директор УДПЗ «Укрпошта» Євген ЗАЄЦЬ.

За його словами, відповідна ініціатива підприємства знаходиться на розгляді Національної комісії регулювання зв`язку. У той же час, він зазначив, що це тільки ініціатива, і узгодження від НКРЗ поки що немає.

Як нагадав Є.ЗАЄЦЬ, останній раз тарифи на ці послуги підвищувалися з 1 січня 2009 р. «Тому сьогодні ми працюємо над тим, щоб нам погодили підвищення тарифів на універсальні послуги — це, здебільшого, письмова кореспонденція — на 20%», - сказав він, зазначивши при цьому, що це підвищення знаходиться в межах дворічного рівня інфляції.

Як уточнив він, універсальні поштові послуги — це такі традиційні послуги, як поштові конверти, посилки тощо.