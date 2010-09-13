На Закарпатті відбувся фестиваль «Гуцульська бриндзя»

12 вересня у закарпатському місті Рахові відбувся традиційний щорічний фестиваль «Гуцульська бриндзя», який проводять з 2002 року.

Як передає кореспондент УНІАН, учасниками заходу стали трембітарі, вівчарі та закарпатські господині, які пригощали гостей національними стравами.

Фестиваль проходив в урочищі Буркут, яке називають природнім амфітеатром. На сцені амфітеатру виступали самобутні фольклорні колективи, оркестри народних інструментів, троїсті музики, мукачівський фольк-рок-гурт Rock-H.

На організованому гуцульського ярмарку можна було придбати бринзу, вурду, овечий сир та оригінальні сувеніри народних умільців.

«Гуцульська бриндзя» - це свято повернення вівчарів з полонин додому. Щороку в квітні вони виходять з худобою в гори, де залишаються аж до початку вересня. Там доглядають овець, доять молоко, з якого роблять сир. Попрацювавши ціле літо на полонинах, вівчарі повертаються і влаштовують гучну забаву.