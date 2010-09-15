У Києві візьмуться за безпритульних тварин

У вересні у столичній мерії відбудуться громадські слухання щодо вирішення питання регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Києві гуманними методами.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

До участі у громадському обговоренні планують запросити представників профільних міністерств і відомств, столичних служб, громадських організацій, ветеринарів.

В мерії зазначають, що 8 вересня під головуванням А.ГОЛУБЧЕНКА відбулась нарада з головами громадських зоозахисних організацій Києва. У зустрічі взяли участь заступники голів райрад, представники Міністерства навколишнього середовища України, голова державного комітету ветеринарної медицини та представники КП «Притулок для тварин».

Основною темою наради було обговорення дій столичної влади щодо регулювання чисельності безпритульних тварин в Києві гуманними методами.

Так, зоозахисники були поінформовані про те, що найближчим часом Київська міська клініка ветеринарної медицини, яка знаходиться на вул. Електротехнічній, буде переобладнана під пункт стерилізації та перетримки безпритульних тварин, зокрема, мова йде про стерилізацію та утримання тварин, якими опікуються волонтери.

Крім того, на вимогу захисників тварин, в муніципальному притулку в смт Бородянка передбачається постійна присутність представників зоозахисних організацій, які матимуть змогу на власні очі переконатися в гуманному відлові та подальшому поводженні з вуличними тваринами.

Також сторони домовились про надання в десятиденний термін пропозицій щодо кандидатур, які увійдуть до складу комісії з вирішення проблем з безпритульними тваринами.

В столичній адміністрації нагадують, що Комітетом ветеринарної медицини розроблене «Положення про притулок», а до 1 жовтня поточного року Мінприроди буде затверджений «Порядок регулювання чисельності тварин».

За офіційною інформацією КП «Притулок для тварин», за 8 місяців 2010 року з притулку в Бородянці у родини влаштовано 219 безпритульних собак. Ще 628 собак після стерилізації повернулись до міста під опіку волонтерів і балансоутримувачів.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня представники зоозахисних організацій вкотре пікетували Київську міську державну адміністрацію з вимогами припинити знищення безпритульних тварин у столиці.

Міська програма зі стерилізації безпритульних тварин в Києві була розпочата у 2008 р. і розрахована на 3 роки. Водночас, через брак коштів в бюджеті столиці на її виконання план заходів не виконується.