Кіровоград, Знам’янка та Олександрія залишились без водопостачання

Населення трьох міст Кіровоградської області – обласного центру, Знам’янки та Олександрії – залишилось без водопостачання на невизначений термін через порив на водогоні «Дніпро - Кіровоград».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила диспетчерська служба водогону.

Порив магістральної труби діаметром 1,2 м стався сьогодні близько 15.00 поблизу Олександрії. Від електроживлення відключені насоси, які забезпечують водою три міста. Коли водопостачання буде відновлено, поки невідомо. Працівники Кіровоградського водоканалу прогнозують, що за три-чотири дні.

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро - Кіровоград» забезпечує питною водою водоканали чотирьох міст Кіровоградщини – обласного центру, Знам’янки, Олександрії та Світловодська.