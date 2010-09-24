У Львові працюватиме Університет третього віку

12:59, 24 вересня 2010
Права споживачів
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Для пенсіонерів

У Львові для людей старшого віку зорганізували ВНЗ. Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, з жовтня у місті розпочне свою діяльність Університет третього віку. Ця структура не є звичайним ВНЗ, оскільки тут даватимуть знання, але не вимагатимуть складати іспити.

Університет третього віку – це міжвузівський проект, який діє за угодою між ректорами університетів у співпраці з управлінням соціального захисту і управлінням освіти мерії та ГО «Родина Кольпінга». Мета діяльності такого університету – поліпшення якості життя осіб літнього віку: просвіта, організація дозвілля, сприяння психічному та фізичному здоров’ю.

«Літні люди можуть зробити багато корисного і тим самим принести позитив не тільки у своє життя, а й суспільства в цілому. Кожен, хто досягнув вже пенсійного віку, може подавати заявки до нашого університету», - зазначив голова науково-методичної ради Університету третього віку Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ.

Повідомляють, що слухачам пропонують вибрати 2 обов’язкові дисципліни теоретичного та 2 дисципліни практичного циклу, на основі відвідування яких зараховується семестр навчання.

Університет третього віку діятиме на базі аудиторій УКУ, університету фізичної культури, інституту соціогуманітарних проблем людини ЗУНЦ НАН України.

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