У місті Лева стартувало свято «На каву до Львова»
Кавомани вже з’їжджаються
Сьогодні, 24 вересня, стартує міське свято «На каву до Львова». Вже вчетверте кавовий захід запрошує всіх гостей та мешканців Львова, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Цьогоріч «На каву до Львова» проходитиме до 26 вересня у внутрішньому подвір’ї Ратуші та в північній частині площі Ринок, де влаштують ярмарок та встановлять урочисті кавові арки з екранами.
Для міста дійство вже стало традицією та візитною карткою. Тому цього разу планують збільшити не лише масштаби свята, а й програму святкування. До звичної номінації «Найкраща кав’ярня» додали ще три: «Кавова легенда Львова», де переможе найлегендарніша львівська кав’ярня, «Кава і до кави» - отримає краща кав’ярня, що пропонує вишукані ласощі до напою, та номінація «Відкриття року» варта найцікавішої кав’ярні, яка відкрилась впродовж цього року.
Вдень проводитимуть ярмарок-продаж кави та кавового посуду, а ввечері гостей радуватимуть вечірні кінопокази, джазові перфоманси, концерти камерної музики та показ театральної вистави «Целофан».
На святі буде багато найрізноманітнішої кави, від традиційних філіжанок до неповторних кавових коктейлів. А в кав’ярня-учасниках кавового туру, зможуть не лише поласувати запашною кавою, а й віддати голос за найкращу з них. Цікаву інформацію про напій опублікують в газеті «На каву до Львова», яку видадуть спеціально до фестивалю.