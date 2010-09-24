У місті Лева стартувало свято «На каву до Львова»

Сьогодні, 24 вересня, стартує міське свято «На каву до Львова». Вже вчетверте кавовий захід запрошує всіх гостей та мешканців Львова, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Цьогоріч «На каву до Львова» проходитиме до 26 вересня у внутрішньому подвір’ї Ратуші та в північній частині площі Ринок, де влаштують ярмарок та встановлять урочисті кавові арки з екранами.

Для міста дійство вже стало традицією та візитною карткою. Тому цього разу планують збільшити не лише масштаби свята, а й програму святкування. До звичної номінації «Найкраща кав’ярня» додали ще три: «Кавова легенда Львова», де переможе найлегендарніша львівська кав’ярня, «Кава і до кави» - отримає краща кав’ярня, що пропонує вишукані ласощі до напою, та номінація «Відкриття року» варта найцікавішої кав’ярні, яка відкрилась впродовж цього року.

Вдень проводитимуть ярмарок-продаж кави та кавового посуду, а ввечері гостей радуватимуть вечірні кінопокази, джазові перфоманси, концерти камерної музики та показ театральної вистави «Целофан».

На святі буде багато найрізноманітнішої кави, від традиційних філіжанок до неповторних кавових коктейлів. А в кав’ярня-учасниках кавового туру, зможуть не лише поласувати запашною кавою, а й віддати голос за найкращу з них. Цікаву інформацію про напій опублікують в газеті «На каву до Львова», яку видадуть спеціально до фестивалю.