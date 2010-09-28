Зменшення зарплати є реакцією економіки на дії влади - БЮТ

З приходом нової влади з квітня цього року спостерігається постійне падіння об’ємів промислового виробництва, що призвело до зниження рівня середньої заробітної плати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО.

Він зазначив, що, за даними Держкомстату, у серпні порівняно з липнем цього року заробітна плата в Україні зменшилась на 3% або на 87 гривень - до 2 280 гривень на місяць.

«Водночас уряд АЗАРОВА, маніпулюючи цифрами, звітує про шалені темпи росту промисловості, однак наводить дані не попереднього місяця, а у порівнянні з минулим роком», - зазначив народний депутат.

За його словами, на відміну від оптимістичних заяв урядовців в Україні насправді йде постійне падіння темпів виробництва, а в таких умовах підприємства, щоб вижити, вимушені затримувати чи зменшувати плату за роботу.

А.СЕНЧЕНКО зазначив, що зміни у гіршу сторону почались саме з квітня цього року, оскільки «з вересня минулого року по березень цього року спостерігався хоч і нереволюційний, однак поступовий приріст виробництва».

«Причиною цього падіння є не вплив світової економічної кризи, а неякісне управління та абсолютно непродумана політика нової влади. До влади прийшли люди, які в першу чергу переймаються власним бізнесом, а не виконують ті обов’язки, які записані в їх посадових інструкціях і вимагаються від державних службовців», - підкреслив А.СЕНЧЕНКО.

Він зауважив, що до погіршення економічної ситуації призвів розв’язаний владою тотальний терор бізнесу будь-яких розмірів і будь-яких політичних уподобань.

«За допомогою цього наповнити казну неможливо. Цей спосіб дієвий лише тоді, коли потрібно мати результат сьогодні і зараз. Проте такі дії вже дуже швидко позначаються на темпі падіння виробництва», - сказав він.

Ще однією причиною падіння темпів виробництва А.СЕНЧЕНКО вважає інфляцію.

«Навесні ми попереджали, що такий темп друку грошей через внутрішні запозичення дуже небезпечний, адже він призведе до шаленого стрибку цін восени. Темп внутрішніх запозичень у АЗАРОВА удвічі вище, ніж в уряду ТИМОШЕНКО», - підкреслив А.СЕНЧЕНКО.

За словами народного депутата, ціновий стрибок позначився на підприємствах. «Підвищилась ціна на продукти – знизилась купівельна спроможність громадян, відповідно, зменшився товарообіг, підвищилась ціна на послуги, і, як наслідок, підприємства, щоб вижити скорочують заробітну плату», - сказав він.

«Цей інфляційний зашморг буде тільки затягуватись. Однак влада категорично відмовляється прислухатися до конструктивної критики опозиції і продовжує заганяти країну у економічну та соціальну прірву», – зауважив А.СЕНЧЕНКО.