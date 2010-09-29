У Києві відкриють автомобільний рух Подільським мостовим переходом

Київська влада у 2011 року планує відкрити автомобільний рух Подільським мостовим переходом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, «перед нами стоїть амбіційне завдання – це можливість протягом 2011 року відкрити автомобільний рух Подільським мостовим переходом», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зауважив, що для цього необхідно близько 2,5 млрд. грн. А.ГОЛУБЧЕНКО додав, що київська влада вже надала Кабінету міністрів свої пропозиції з цього питання.

А.ГОЛУБЧЕНКО також зауважив, що держава очікує на отримання кредиту, кошти якого зокрема, підуть на добудову переходу.

Крім того, заступник голови КМДА не виключив, що певна частина необхідних коштів буде виділена за рахунок програми підготовки країни до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За його словами, інші частини необхідної суми можуть бути профінансовані з державного та міського бюджетів.

А.ГОЛУБЧЕНКО додав, що раніше вже використовувалась практика змішаного фінансування для будівництва різних об’єктів.

Довідка УНІАН. На Трухановому острові у Києві 28 грудня 2003 року почалося будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Перехід буде комбінованим мостом – спільним для руху автотранспорту і поїздів метрополітену.