На Волині понад 40% перевірених ЗВТ непридатні до застосування

Фахівці відділу державного метрологічного нагляду ДП "Волиньстандартметрологія" у третьому кварталі 2010 року проводили планові перевірки дотримання вимог чинного законодавства з метрології на трьох ринках області – ДКП "Любомль ринок" (м. Любомль), ринок "Північний" (м. Луцьк) та торгові ряди ПП "Західний Буг-2" (смт. Іваничі). На всіх перевірених ринках були виявлені порушення.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Загалом, перевірили 62 торгових місця, порушення вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" виявлено на 29 торгових місцях (46,7%).

Повідомляють, що перевіряли стан і правильність застосування ваг та гир, що є у власності підприємців, а також ті, що є власністю ринків і видані на прокат. З обревізованих 29 одиниць засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що належать ринкам, усі ЗВТ вчасно пройшли періодичну повірку і були визнані придатними до застосування. А з перевірених 113 ЗВТ, що належать підприємцям, 47 одиниць (41,6%) визнані непридатними до застосування.

Непридатні ваги та гирі були неповірені, неточні за показами чи несправні. Зокрема, виявили вагу з похибкою, що перевищувала допустиму у 2 рази, та вагу, на якій було відсутнє скло, а різниця показів з боку покупця відрізнялась від показів з боку продавця на 25 г, що є недопустимим.

За результатами перевірок видано приписи про заборону застосування непридатних ЗВТ та про усунення порушень метрологічних норм та правил. За виявлені порушення до адміністративної відповідальності було притягнуто 29 суб`єктів підприємницької діяльності на загальну суму штрафів понад 3,9 тис. грн.