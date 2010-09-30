АМК рекомендує операторам змінити вартість послуг роумінгу
Щоб була економічно обґрунтована
Антимонопольний комітет України (АМК) має намір рекомендувати мобільним операторам привести вартість послуг міжнародного роумінгу до економічно обґрунтованого рівня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час круглого столу в АМК.
На засіданні зазначалося, що в Європі тарифи на роумінг нижчі, ніж в Україні.
«Чому українці повинні платити більше, ніж, скажімо, французи, за послуги міжнародного роумінгу?» – зазначив виконуючий обов`язки голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО.
Після засідання він повідомив, що найближчим часом АМК має намір надати свої рекомендації мобільним операторам щодо приведення вартості цієї послуги до економічно обґрунтованого рівня, й розраховує, що до нового року ці рекомендації будуть виконані. Інакше, за словами Ю.КРАВЧЕНКА, АМК має намір реагувати відповідно до конкурентного законодавства, зокрема, застосовувати штрафи.
У свою чергу, представники компаній – мобільних операторів зазначили на засіданні, що вищі тарифи залежать від низки чинників, зокрема, пов`язані з тим, що мобільні оператори Європи встановлюють для українських операторів вищі ставки. Вони вважають, що їхні ставки на роумінг не є завищеними.
За даними АМК, максимальний роздрібний тариф на вихідні дзвінки в межах ЄС із 1 липня ц.р. становить 0,39 євро, за вхідні – 0,15 євро. При цьому тариф на послуги міжнародного виклику в країнах Європи за здійснення дзвінків в Україну, встановлений ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.», становить 10 грн., «МТС Україна» – 13,33 грн. (не на номери МТС), ТОВ «Астеліт» – 11,05 грн., ЗАТ «Українські радіосистеми» – 25,8 грн., ВАТ «Укртелеком» – 12,5 грн., ТОВ «Голден Телеком» – 34,16 грн. Разом із тим, вартість роумінгу в країнах Європи за вхідні дзвінки, встановлена «Київстар», становить 10 грн., «МТС Україна» – 10 грн., «Астеліт», – 11,05 грн., «Українські радіосистеми» – 17,5 грн., «Укртелеком» – 6,7 грн., «Голден Телеком» – 10,77 грн.
Таким чином, вартість послуг роумінгу, які надають українські оператори, в декілька разів перевищує максимальні тарифи ЄС, повідомляють в АМК.
Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України вважає, що вартість послуг роумінгу, які надають оператори мобільного зв`язку, є завищеною.
У липні ц.р. АМК почав розслідування обґрунтованості вартості послуги роумінгу, яку надають українські оператори.