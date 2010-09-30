У Дніпропетровській області з'являться екологічно чисті продукти

У Дніпропетровській області сьогодні відкривається Центр природного землеробства. Його місія – відродження на території України кращих землеробських традицій, які стануть основою екологічно чистого та економічно доцільного виробництва сільськогосподарської продукції. Центр створюють на базі «Агрокорпорації «Степова».

Про це на прес-конференції повідомив директор Центру природного землеробства Микола ЦИКАЛЕНКО.

«Агрокорпорація «Степова» в Дніпропетровській області є єдиним центром, де займаються обробітком основних сільськогосподарських культур методами природного землеробства. Даний обробіток почався кілька років тому і поки він на стадії розвитку. Під це землеробство виділено декілька майданчиків, на яких вже проводять дослідження. Агрокорпорація розраховує на те, що студенти, молоді вчені та випускники Аграрного університету на цих ділянках виконуватимуть свої практичні роботи», – сказав він.

На думку М.ЦИКАЛЕНКА, головними цілями Центру стане створення інноваційної системи виробництва, переробки та формування культури споживання сільськогосподарської продукції. Вже найближчим часом будуть вирощені продукти без застосування хімічних засобів.