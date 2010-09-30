Столична влада відзначила власників кращих МАФів

Столична влада відзначила власників кращих малих архітектурних форм.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, нагородження фіналістів конкурсу «Мала форма – красивий зміст», який започатковано громадською організацією «Громадянський Корпус» за підтримки столичної влади відбулося у Колонній залі мерії.

На участь у конкурсі надійшло понад 1500 заявок від власників МАФів. У результаті ретельного відбору авторитетне журі з підприємців, архітекторів та начальників головних управлінь під головуванням заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА визначило 10 кращих МАФів, власники яких найбільше турбуються про естетичний вигляд свого кіоску та благоустрій прилеглої території. Вони отримали дипломи та цінні подарунки від громадської організації «Громадянський Корпус», а членів районних журі відзначили Подяками Київського міського голови. Переможниця, власниця кращого кіоску міста Наталія ХАРЧЕНКО, отримала путівку до Єгипту на 2 особи.

«Сподіваюся, що конкурс на кращу малу архітектурну форму стане традиційним. Столична влада не бореться з підприємцями, навпаки, ми готові підтримувати всі добрі починання. І якщо МАФ має естетичний вигляд, своїм існуванням прикрашає місто, то це не лише робочі місця та сплачені податки – це ще й частина архітектурного ансамблю столиці”, - прокоментував конкурс О.МАЗУРЧАК. За його словами, такий конкурс дає можливість створити нове обличчя Києва, що особливо актуально напередодні Євро-2012.

В мерії сподіваються, що з кожним роком учасників конкурсу ставатиме дедалі більше.

Як повідомляв УНІАН, за різними підрахунками у Києві на сьогодні розміщено від 11 тисяч до 20 тисяч МАФів. Для їх впорядкування мерії має намір найближчі півроку затвердити схему та порядок їх розміщення в місті.