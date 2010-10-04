У Донецькій області грибами отруїлися 18 осіб

У Донецькій області за 9 місяців цього року отруїлися дикорослими грибами 18 осіб, із них 6 - смертельно.

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній санепідемстанції.

У повідомленні зазначається, що в даний час в Донецькій області є актуальною проблема отруєнь дикорослими грибами. Незважаючи на роз`яснювальну роботу, що проводиться серед населення, продовжують реєструвати випадки отруєнь грибами, зазначили епідеміологи.

Всі хворі отруїлися грибами, зібраними в місцях, де не ростуть їстівні дикорослі гриби (лісопосадках), або купленими на стихійних ринках. В їжу вживалися отруйні пластинчасті гриби.

Тому медики ще раз звернулися до жителів області з проханням бути обережними при збиранні грибів і не ризикувати здоров`ям своїм і своїх близьких.

За аналогічний період минулого року в області отруїлися грибами 10 чоловік, із них 2 дітей, один випадок отруєння у немолодої жінки тоді виявився смертельним.