У Києві опалювальний сезон почнеться в два етапи

Опалювальний сезон у столиці розпочнеться 4 жовтня.

Відповідне розпорядження 1 жовтня підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у Київській міській державній адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА.

«Рішення розпочати опалювальний сезон у Києві раніше було прийняте, зважаючи на поступове зниження середньодобової температури повітря», - поінформував О.ПОПОВ.

Згідно з документом, цього року подача теплоносія до систем теплопостачання міста розпочнеться 4 жовтня 2010 року у 2 етапи.

Перший етап передбачає підключення до опалення дошкільних закладів, інтернатів, шкіл і дитячих садків, загальноосвітніх навчальних закладів, диспансерів та інших лікувальних закладів за заявками їх керівників.