На Прикарпатті семеро осіб отруїлися блідою поганкою

На Прикарпатті з отруєнням блідою поганкою до лікарні потрапило семеро осіб.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні МНС в Івано-Франківській області, всього від початку року в регіоні зареєстровано 10 випадків отруєння людей блідою поганкою, однак ці семеро пацієнтів потрапили на лікарняні ліжка цього тижня.

За словами медиків минулого року в області не було жодного такого випадку, а позаторік – всього один.

Переважна більшість потерпілих отруїлися грибами, які самі збирали і готували.

Лікар-анестезіолог відділення хроніодіалізу Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Галина КОБИЛЯНСЬКА повідомила, що зараз у важкому стані у лікарні перебуває 20-річна дівчина, яка отруїлася блідою поганкою.

При цьому медики не виключають інших випадків подібних отруєнь найближчим часом, оскільки грибний сезон на Прикарпатті зараз у розпалі.

“Основними ознаками отруєння блідою поганкою є болі у животі, нудота та пронос, котрі з’являються за 6-8 годин після споживання у їжу світлих пластинчастих грибів. Слід одразу ж зміряти температуру тіла. Відсутність гарячки, швидше за все, є ще одним підтвердженням того, що ви отруїлися блідою поганкою”, – сказала Г.КОБИЛЯНСЬКА.

У таких випадках медик закликає негайно звертатися за спеціалізованою медичною допомогою. “Статистика свідчить, що від 50% до 90% відсотків усіх отруєнь блідою поганкою закінчуються летально”, – наголошує лікар.

Головне управління МНС в області нагадує усім прикарпатцям про дотримання правил безпеки життєдіяльності. “Слід збирати тільки добре відомі вам гриби; не можна класти до кошика старі, плісняві та червиві гриби; ні в якому разі не варто збирати гриби поблизу залізниць, автомагістралей та в промислових зонах; потрібно бути особливо уважними при збиранні грибів, які мають отруйних двійників. Усі гриби перед вживанням обов’язково потрібно відварити; ні в якому разі не слід давати для споживання грибні страви малим дітям”, – зазначають у МНС.