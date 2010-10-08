Виробники вважають незаконним обмеження торгівлі алкоголем

Асоціація «Міжнародне бюро вина і коньяку» (МБВК) вважає незаконним введення у ряді міст обмежень на торгівлю міцними алкогольними напоями в нічний час.

Як повідомили УНІАН у прес-службі асоціації, МБВК звернулася до прокурорів Львова, Ужгорода та Івано-Франківська з проханням про внесення протесту на рішення міських рад даних міст щодо обмежень на торгівлю міцними алкогольними напоями в нічний час.

На думку фахівців бюро, рішення міських рад ухвалені з порушенням вимог чинного законодавства, і місцеві ради перевищили свої повноваження. Зокрема, згідно з постановою Кабміну від 30.07.1996 р. № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», режим роботи спеціалізованих магазинів, спеціалізованих відділів, секцій встановлюється суб`єктом господарської діяльності за узгодженням з органами місцевого самоврядування, але не в односторонньому порядку – органами місцевого самоврядування.

«Враховуючи те, що порушення чинного законодавства України має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, інтересам виробників алкогольних напоїв, інтересам підприємств торгівлі та інтересам громадян, «Міжнародне бюро вин і коньяку» звертається з проханням внести від імені прокуратури протест на рішення міських рад», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Івано-Франківська міська рада обмежила продаж алкоголю в нічний час. Відповідно до рішення заборонений продаж пива, слабкоалкогольних і алкогольних напоїв в закладах торгівлі з 22-00 до 8-00 ранку. Депутати мотивували своє рішення тим, що багато закладів торгівлі, які продають алкоголь, знаходяться в житлових будинках і тим самим створюють незручності жителям. Також молодь в нічний час зловживає алкоголем, що збільшує кількість злочинів. Подібні рішення ухвалені в Ужгороді та Львові. У Львові алкоголь не продаватимуть з 22.00 до 10.00 у всіх супермаркетах і кіосках, окрім закладів ресторанного господарства.