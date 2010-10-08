Вересень став місяцем найвищої інфляції

Вересень 2010 року став місяцем найвищої інфляції з січня 2009 року.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він підкреслив, що зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) продовжує зростати на тлі скорочення врожаю і збільшення попиту. За словами аналітика, попередні оцінки вказують на зростання ІСЦ у 2010 році на 11-13%.

Як зазначив О.БЛІНОВ, «фактичний показник інфляції за підсумками вересня виявився істотно вищим за наші очікування зростання на 1,5% (у місячному виразі) у зв`язку з більшим зростанням цін на молоко, молочну продукцію і яйця, причому вартість останніх зросла у вересні на 51,5%, додавши 0,6 процентного пункту в загальний показник інфляції».

Аналітик нагадав, що ціни виробників у вересні ц.р. зросли на 0,1% в місячному виразі. Основним чинником повільного зростання стало зафіксоване Держкомстатом падіння цін на 4,1% в галузі з виробництва і розподілу електроенергії, газу і води. Зростання індексу цін виробників (ІЦВ) у 2010 році складе 20%, прогнозує О.БЛІНОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держкомстату, інфляція в Україні у вересні 2010 року, порівняно з серпнем склала 2,9%, з початку року – 7,4%. Порівняно з вереснем 2009 року показник інфляції становить 10,5%, а порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.

Ціни виробників промислової продукції у вересні 2010 року, порівняно із серпнем зросли на 0,1%, з початку року – на 15,2%. Зростання цін виробників у вересні 2010 року проти показника вересня 2009 року склало 19,2%.