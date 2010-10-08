У Франції таки заборонять носити паранджу

Конституційний суд Франції скалив заборону на носіння паранджі. Закон набуде чинності після того, як його підпише президент країни і з населенням проведуть роз`яснювальну роботу.

Очікується, що покаранням за носіння паранджі буде штраф 150 євро, а у випадках, коли вдягнути паранджу жінку змушує чоловік, йому може загрожувати тюремний термін і штраф в 30 тис. євро

На думку президента Ніколя САРКОЗІ, який є прихильником нового закону, носіння паранджі порушує права жінок.

Проте, цілком ймовірно, що багато прихильників ісламу подадуть позов до суду проти уряду Франції, оскільки, на думку опонентів закону, він порушує права людини.

ВВС