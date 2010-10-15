У Києві відбудуться ярмарки сільськогосподарської продукції

За сприяння Київської міської державної адміністрації, завтра, 16 жовтня, Головне управління з питань торгівлі та побуту міста проведе у районах столиці 10 ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на ярмарках споживачам в широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України.

Ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі - на вул. Васильківській, 2-8; у Дарницькому районі - на просп. Григоренка, 32-д; у Деснянському районі - по вул. Жукова (від просп. Лісового до вул. Волкова); у Дніпровському районі - по вул. П.Усенка; в Оболонському районі - на просп. Мінському, 2; у Печерському районі - на вул. П.Лумумби, 19-23/35; у Подільському районі - на просп. Правди, 5-11; у Святошинському районі – по вул. Жолудєва, 6; у Солом’янському районі - по вул. Стадіонній; у Шевченківському районі - по вул.Татарській, 32-38.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей за цінами, що на 10-15% нижчі за ринкові.

Головне управління з питань торгівлі та побуту міста нагадує, що з 11 вересня на території НК «Експоцентр України» працює постійно діючий ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів.