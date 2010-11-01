У Києві на 1% знизилася вартість оренди квартир

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в жовтні ц.р. знизилася на 1,03% (5 дол.) – до 518 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 9 дол. – до 532 дол., 2-кімнатних – на 11 дол., до 706 дол., 3-кімнатних – на 10 дол., до 851 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 5 дол. – до 409 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 694 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 821 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 325 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 431 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 643 дол.

У Солом‘янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 5 дол., до 337 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 446 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 610 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол., до 313 дол., 2-кімнатних – на 2 дол., до 417 дол., 3-кімнатних – на 2 дол., до 533 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 330 дол., 2-кімнатних – на 2 дол., до 449 дол., 3-кімнатних – на 3 дол., до 546 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 393 дол., 2-кімнатні – знизилася на 3 дол., до 511 дол., 3-кімнатних – знизилася на 8 дол., до 648 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 304 дол., 2-кімнатних – на 8 дол., до 424 дол., 3-кімнатних – на 9 дол., до 532 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 313 дол., 2-кімнатних – на 2 дол., до 445 дол., 3-кімнатних – стабілізувалася на рівні 561 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 302 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 414 дол., 3-кімнатних – на 10 дол., до 541 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в січні-вересні ц.р. зросла на 19,68% (86 дол.) – до 524 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.