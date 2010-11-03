Королевська наполягає на щорічному оновленні споживкошика

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА наполягає на щорічному оновленні споживчого кошика, оскільки в війну «краще годували німецьких військовополонених».

Про це голова комітету заявила УНІАН, коментуючи свій законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум» щодо формування споживчого кошика» (№7297).

Як сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, існуючий споживчий кошик встановлений постановою Кабміну від 2000 року. Відповідно до нього, українцям на день пропонують з`їсти близько 106 грамів хліба, 10 грамів макаронних виробів, 5 грамів гречки, половину яйця (для тих, хто працює), 250 грамів картоплі, 5,5 грама сала і 25 грамів ковбаси. Як відзначила голова комітету ВР, під час Великої Вітчизняної Війни краще годували німецьких військовополонених. «Принизливий набір, що входить у споживчий кошик, - це ставлення влади до народу України, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Це не стандарти 21 століття – це стандарти воєнного часу. Очевидно, що їх необхідно терміново змінювати. Збереження старих стандартів – стимулювання бідності і стримувальний чинник на шляху соціально-економічного розвитку країни».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ключове завдання влади – створити самопідтримуючу систему, в якій населення заробляє достатньо грошей для життя, витрачає їх всередині країни, а за рахунок цього розвиваються виробництво, торгівля і сектор послуг.

За її словами, разом з Хеллоуїном закінчилося й основне шоу в країні – місцеві вибори. «Видовища закінчилися – потрібно дати хліба. Пора звернути увагу на грандіозний обман в масштабах цілої країни – на чесність формування споживчого кошика і прожиткового мінімуму, - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Ми пропонуємо економічне рішення політичного питання. Споживчий кошик, прожитковий мінімум і мінімальна зарплата не повинні формуватися за залишковим принципом після бюджетного дерибану. Необхідно показати конкретний набір товарів і послуг, який би міг купити будь-який громадянин нашої країни».

У своєму законопроекті Н.КОРОЛЕВСЬКА пропонує щорічно оновлювати споживчий кошик і затверджувати його законом, закладати у список реальні потреби людини, враховуючи ліки і медичне обслуговування, розраховувати індекс споживчих витрат окремо для пенсіонерів та інших вікових груп, а також закладати в споживчий кошик «пакет розвитку» - витрати, спрямовані на освіту для дітей від 6 до 18 років.

«Ми повинні будувати суспільство споживання, а не суспільство виживання. Ключове завдання влади – створити самопідтримуючу систему, в якій населення заробляє достатньо грошей для життя, витрачає їх всередині країни, а за рахунок цього розвиваються виробництво, торгівля і сектор послуг», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про прожитковий мінімум», споживчий кошик має визначатися не рідше ніж один раз на п`ять років. Прожитковий мінімум українця з 1 жовтня становить 861 грн, мінімальна зарплата в Україні – 907 грн. За оцінками експертів, реальна вартість споживчого кошика середнього українця 2009 року становила не менш як 1600 грн. на місяць на одну працездатну людину.