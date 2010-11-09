Метро у Харкові працюватиме довше

Харківське метро з 7 січня 2011 року відкриватиметься о 05.30 - на півгодини раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив виконувач обов’язків Харківського міського голови, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

Він акцентував, що відповідне розпорядження з утвердженою датою вже підписано. За словами Г.КЕРНЕСА, це стало можливим після проведення відповідної підготовчої роботи.

Крім цього, наголосив Г.КЕРНЕС, до 23 листопада поточного року буде запущена в повному обсязі в експлуатацію станція метро «Олексіївська».

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 28 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.

Метро відкривається о 06.00, закривається опівночі, і працює на вихід до 00.45. Переходи з однієї лінії на іншу припиняються опівночі.