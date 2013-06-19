По всій Україні перевірять спецшколи-інтернати

Кіровоград. По всій Україні будуть здійснені перевірки спеціальних шкіл-інтернатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко після відвідання дитячих закладів Кіровоградської області.

Павленко розповів, що, зокрема, він відвідав Шостаківську загальноосвітню спеціальну школу-інтернат, навколо якої нещодавно спалахнув скандал. За його словами, у цьому закладі були виявлені грубі порушення, як у веденні особових справ дітей, так і у встановленні діагнозу. Раніше подібні порушення вже були виявлені в чотирьох областях.

"Такі перевірки буде здійснено по всій Україні. Проте, до них не можна підходити формально або карально. Їх потрібно здійснити максимально об`єктивно. Але, це не так легко", - пояснив Уповноважений.

Коли саме розпочнуть подібні перевірки Павленко не уточнив.

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13 червня ТСН повідомляла, що редакція отримала лист, у якому вихованці Шостаківської загальноосвітньої школи-інтернату звинуватили вчителів у тортурах.

Прибулим на місце журналістам вихованка школи-інтернату заявила, що вчителька била її кулаками по нирках за те, що вона відмовлялася йти спати. За її словами, педагоги в інтернаті б`ють дітей і за менші провини. У той же час вихователі заявили, що ученицю ніхто не чіпав і вона часто обманює. Педагоги також скаржилися, що вихованці агресивні й некеровані.

В даний час ситуацію в інтернаті перевіряє прокуратура. "Проведено судово-медичний огляд дівчинки, в ході якого жодних тілесних ушкоджень на тілі виявлено не було", - розповіла представник прокуратури Кіровоградської області Наталія Алексєєнко. В управлінні освіти пообіцяли, що посилять дисципліну.