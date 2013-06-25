КМУ хоче врегулювати видачу ліцензій на використання лісових угідь

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України врегулювати порядок видачі ліцензій на довгострокове тимчасове використання лісових угідь і їх перепрофілювання, а також закріпити за Кабміном право встановлювати порядок ухвалення рішення про ліцензування лісогосподарської діяльності та про перепрофілювання лісових ресурсів у нелісові землі. Відповідний законопроект (№2369а) зареєстровано у Верховній Раді 20 червня.

Згідно із законопроектом, рішення про виділення лісової ділянки для довгострокового тимчасового використання ухвалюється протягом 20 днів із моменту подачі заяви суб`єктом підприємництва – підприємством, установою, організацією, громадянином України, іноземцем або особою без громадянства, іноземною юридичною особою. Заяву може також подавати уповноважена особа. Рішення про видачу ліцензії приймає уповноважений орган центральної влади за узгодженням із місцевими адміністраціями.

Відмова у видачі ліцензії може бути обумовлена раніше виданим рішенням іншому суб`єкту підприємництва, існуванням заборони на використання конкретних ділянок лісового господарства або подачею суб`єктом свідомо неповних або недостовірних даних у запиті на видачу ліцензії.

Дозвіл на переведення лісових ділянок у нелісові землі в господарських цілях приймається уповноваженим центральним органом влади за узгодженням із місцевими адміністраціями. При цьому порядок видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок у нелісові землі визначається Кабінетом міністрів.

Як повідомляв УНІАН, лісогосподарські підприємства, що підпорядковуються Державному комітету лісового господарства України, за підсумками 2012 року збільшили обсяг продукції, робіт та послуг до 5,9 млрд грн із 5,7 млрд грн у 2011 році.