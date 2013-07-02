Оголошено конкурс на проекти регіональних оптових продовольчих ринків

З 1 по 10 липня 2013 року Держінвестпроект оголосив конкурс на відбір проектів регіональних оптових продовольчих ринків для реалізації Національного проекту "Зелені ринки", повідомили УНІАН в прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Голова Держінвестпроекту Владислав Каськів направив до обласних і міських адміністрацій усіх регіонів України відповідного листа із проханням надати інформацію про проекти регіональних оптових продовольчих ринків, участь яких сприятиме в реалізації Національного проекту «Зелені ринки», і водночас позитивно вплине на розвиток регіону.

Нагадаємо, що попереднє ТЕО для Національного проекту «Зелені ринки» розробляє данська компанія ТОВ «NIRAS Україна» за грантові кошти американського агентства з міжнародного розвитку USAID.

Довідка УНІАН. Національний проект «Зелені ринки» - створення мережі регіональних оптових продовольчих ринків. Нацпроект передбачає реалізацію будівництва різних об’єктів агрологістики, що призначатимуться для зберігання с/г продукції, її переробки та доставки до споживачів