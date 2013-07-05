У Луганську з 1 серпня почнуть діяти тарифи на кожен будинок

Луганськ. З 1 серпня в Луганську діятимуть тарифи на кожен будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор міського комунального підприємства (МКП) «Центрожилком» Сергій Шатохін.

«Після проведення розрахунків у нас вийшло, що з 1635 будинків у 75% тариф знизився від 7 до 10%. Це хоч і незначна сума, але, проте, замість підвищення у ряді будинків луганці дістали зниження оплати», - сказав він.

За його словами, було змінено перелік послуг, які надаються населенню. Зокрема, з нього прибрали такий пункт як поточний ремонт і ще деякі послуги, які найбільше викликали нарікань у мешканців. Тобто послуги, без яких неможливий нормальний стан житлового фонду, залишилися, а саме: прибирання прибудинкової території, техобслуговування внутрішньобудинкових систем і аварійна служба, утримання ліфтів, техобслуговування конструктивів будинку, освітлення місць загального користування і ліфтів.

Такі послуги як поточний і капітальний ремонт житлових будинків з 1 серпня надаватимуться на умовах співфінансування з мешканцями. Відсоток вкладання коштів з боку луганців, як пояснив директор «Центрожилкому», становить від 10 до 30%, залежно від вартості робіт. Чим більше витрати, тим менший відсоток для мешканців. На здійснення робіт на умовах співфінансування з міського бюджету виділено 9 млн грн.

«На даний момент в МКП надійшло 153 звернення від луганців на виконання робіт капітального і поточного характеру, в 52 випадках у нас є протоколи про згоду мешканців на співфінансування, на 16 об`єктах людьми проведена оплата і ми виконуємо роботу: робимо ремонт крівлі, під`їздів або системи водопостачання – те, що необхідне жителям», - повідомив С. Шатохін.

Він також зазначив, що «Центрожилком» значно скоротив апарат підприємства з 273 осіб до 111, ліквідувавши нерентабельні диспетчерські.

Все це було зроблено для ефективнішої роботи, а також щоб витрати на підприємство не позначалися на тарифі. Для посилення роботи аварійної служби придбано нове устаткування.