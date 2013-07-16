На засіданні Уряду буде брифінг Голови Держспоживінспекції
Та міністра соцполітики
17 липня 2013 року відбудеться засідання Кабінету Міністрів України, повідомляється на сайті КМУ.
На засіданні головуватиме Перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов, який зараз виконує повноваження Прем’єр-міністра України (15 липня прем`єр-міністр Азаров пішов у відпустку на три тижні. - ред.).
Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгів за участю Міністра соціальної політики Наталії Королевської та Голови Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергія Орєхова.
В порядок денний засідання уряду внесено проекти таких документів:
Проекти законів:
- Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства (доповідач - міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк);
- Про внесення зміни до статті 18 Закону України „Про рекламу” (доповідач - міністр інфраструктури Володимир Козак) - ст. 18 регулює питання розміщення реклами на трансопрті - ред.;
- Про внесення зміни до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів
(доповідач - міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков);
Проекти постанов КМУ:
- Про здійснення заходів із заповнення водою водосховищ та інших водних об’єктів Автономної Республіки Крим ( доповідач
- міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков);
- Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів — лічильників обсягу виробленого спирту етилового (доповідач — міністр фінансів — Юрій Колобов);
- Про порядок забезпечення населення природним газом у разі нестачі ресурсів газу власного видобутку
(доповідач - міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький).