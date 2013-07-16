На засіданні Уряду буде брифінг Голови Держспоживінспекції

17 липня 2013 року відбудеться засідання Кабінету Міністрів України, повідомляється на сайті КМУ.

На засіданні головуватиме Перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов, який зараз виконує повноваження Прем’єр-міністра України (15 липня прем`єр-міністр Азаров пішов у відпустку на три тижні. - ред.).

Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгів за участю Міністра соціальної політики Наталії Королевської та Голови Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергія Орєхова.

В порядок денний засідання уряду внесено проекти таких документів:

Проекти законів:

- Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства (доповідач - міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк);

- Про внесення зміни до статті 18 Закону України „Про рекламу” (доповідач - міністр інфраструктури Володимир Козак) - ст. 18 регулює питання розміщення реклами на трансопрті - ред. ;

- Про внесення зміни до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів

(доповідач - міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков);

Проекти постанов КМУ:

- Про здійснення заходів із заповнення водою водосховищ та інших водних об’єктів Автономної Республіки Крим ( доповідач

- міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков);

- Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів — лічильників обсягу виробленого спирту етилового (доповідач — міністр фінансів — Юрій Колобов);

- Про порядок забезпечення населення природним газом у разі нестачі ресурсів газу власного видобутку

(доповідач - міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький).