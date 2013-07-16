Анонс на 17 липня

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- Під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова, який на час відпустки М.Азарова, виконує повноваження Прем’єр-міністра України, відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: міністра соціальної політики Наталії Королевської та голови Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергія Орєхова.

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- Відбудеться спільний вибірковий рейд-обстеження мереж дощової каналізації Голосіївського району м.Києва з метою виявлення та ліквідації несанкціонованих фекальних врізок. Участь у заході візьмуть профільні фахівці КК «Київавтодор», ПАТ «АК «Київводоканал», балансоутримувач мережі – ШЕУ Голосіївського району, а також представники ініціативної групи київських дигерів.

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- У Вищому господарському суді України відбудеться засідання по справі щодо будівництва в буферної зоні Софії Київської, по вул. О.Гончара 17-23. Судді попередніх інстанцій - Господарського та Апеляційного господарського судів прийняли рішення, що земельні ділянки за адресою вул.О.Гончара, 17-23 та О.Гончара, 21, що розташовані в буферної зоні Софії Київської та на території Пам`ятки археології Національного значення “Культурний шар Города Ярослава” не відносяться до земель історико-культурного призначення, та як наслідок не відносяться до особливо цінних земель. Також судді дійшли до висновку, що виконання умов Настанов Конвенції про охорону культурної спадщини ЮНЕСКО не є обов`язковим, тому що згадані Настанови не були ратифіковані Україною.

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11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Мобільні кав`ярні в Києві: чому задоволення для споживачів залежить від хабарів правоохоронцям і комунальникам?”. Ідея мобільно-кавового бізнесу давно користується шаленою популярністю у всіх країнах світу, а нещодавно й українські споживачі отримали можливість долучитись до цього задоволення. Але останнім часом ситуація різко погіршилась , а столичні баристи дедалі більше потерпають від тиску з боку різних інстанцій. Чому мобільні кав`ярні почали масово займатись? З якою метою у власників конфісковують обладнання та обкладають підприємців величезними штрафами? Яким чином легальні мобільні кав’ярні, які мають серйозну дозвільну систему, обвинувачують в організації стихійної торгівлі? Кому вигідно викоренити мобільний кавовий бізнес в столиці і хто прийде на їхнє місце? Під час прес-конференції буде надано детальну інформацію щодо подій навколо мобільних кав`ярень, представлені документи та матеріали , а також свою думку про ситуацію озвучать експерти, юристи та підприємці. Учасники: керівник асоціації мобільних кав’ярень Віталій Бяльський, адвокат та правозахисник Олег Панасюк, журналіст ІА “Антирейдер” Олексій Бусаєв та інші (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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- В Національному інституті стратегічних досліджень відбудеться чергове засідання Робочої групи "Євроінтеграційна стратегія України: енергетичний вимір" на тему: "Досвід ЄС щодо розвитку ядерної енергетики в умовах конкурентного ринку електроенергії: уроки для України". Питання: Існуючі моделі ринку електроенергії в країнах ЄС; Європейські механізми підтримки розвитку ядерної та "зеленої" електроенергетики; Імплементація енергетичного законодавства ЄС як основа реформування ринку електроенергії в Україні та умова подальшого розвитку ядерної енергетики та ін.

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- Відбудеться друге засідання Спільного українсько-японського комітету з питань співробітництва у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях у рамках виконання положень Угоди між Урядом України та Урядом Японії про співробітництво у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях.

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- В в Ялтинському гірничо-лісовому природному заповіднику відбудеться нарада з питань протипожежної безпеки під керівництвом Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолія Могільова.